A Parigi la parata dei volenterosi Macron | Siamo con l’Ucraina

Notizia in breve

A Parigi si è svolta una parata con partecipanti volontari, mentre il presidente ha dichiarato: “Siamo con l’Ucraina”. Nel giorno del 14 luglio, ha incontrato gli alleati e ha partecipato a un vertice durante il quale sono state annunciate esercitazioni congiunte con i partner e la creazione di uno scudo antimissile per l’Europa. È stato l’ultimo evento pubblico del suo mandato in questa data.