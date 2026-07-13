A Parigi la parata dei volenterosi Macron | Siamo con l’Ucraina
A Parigi si è svolta una parata con partecipanti volontari, mentre il presidente ha dichiarato: “Siamo con l’Ucraina”. Nel giorno del 14 luglio, ha incontrato gli alleati e ha partecipato a un vertice durante il quale sono state annunciate esercitazioni congiunte con i partner e la creazione di uno scudo antimissile per l’Europa. È stato l’ultimo evento pubblico del suo mandato in questa data.
Il leader all’ultimo 14 luglio del suo mandato con un vertice alleato: esercitazioni con i partner e scudo antimissile per l’Europa. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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