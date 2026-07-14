Macerata investe e uccide un cagnolino davanti ai suoi padroni poi fugge | denunciato

Da tgcom24.mediaset.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Petriolo, un uomo di 29 anni ha investito un cagnolino davanti ai suoi proprietari, uccidendolo. Dopo l’incidente, è ripartito a forte velocità senza fermarsi. La polizia ha identificato e denunciato il conducente, che dovrà rispondere dei reati di uccisione di animali e violenza privata. L’incidente è avvenuto in provincia di Macerata.

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Ha investito un cagnolino, uccidendolo, davanti ai suoi padroni. Poi, senza nemmeno fermarsi, è fuggito a folle velocità. È successo a Petriolo, in provincia di Macerata, dove un 29enne è stato denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere dei reati di uccisione di animali e violenza privata., Le indagini da parte dei carabinieri di Mogliano sono scattate immediatamente dopo la denuncia-querela presentata lo scorso 8 luglio dalle vittime dell'episodio. I militari hanno così potuto ricostruire la dinamica di quanto accaduto la sera precedente. Secondo quanto accertato il giovane si trovava alla guida della propria auto quando ha imboccato una strada a velocità decisamente sostenuta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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