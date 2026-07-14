Un giovane alla guida di un Suv bianco ha investito e ucciso un cagnolino davanti alla famiglia e poi è fuggito a tutta velocità. L’incidente è avvenuto a Petriolo il 14 luglio 2026. La polizia ha rintracciato il conducente entro pochi giorni e lo ha denunciato.

Petriolo, 14 luglio 2026 - Investe e uccide un cagnolino davanti alla famiglia e fugge a forte velocità a bordo di un Suv bianco. Ma viene rintracciato in pochi giorni. L’episodio era successo una settimana fa, martedì sera, a Petriolo, in via San Marco. I carabinieri della stazione di Mogliano, a conclusione di una tempestiva attività d’indagine, hanno denunciato alla Procura il responsabile, un 29enne residente a Urbisaglia, con l’accusa di uccisione di animali e violenza privata. Le indagini sono scattate immediatamente dopo la denuncia-querela presentata l’indomani dalle vittime dell'episodio. Il Suv pirata aveva travolto e ucciso il cane Otto, di 9 anni, davanti agli occhi dei suoi proprietari e dei loro due bambini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Suv pirata travolge e uccide un cagnolino: giovane rintracciato e denunciato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pirata della strada a Colleferro, travolge un 20enne ciociaro e fugge. Rintracciato e denunciatoUn incidente a Colleferro ha visto un giovane investire un 20enne e successivamente allontanarsi dal luogo dell’incidente.