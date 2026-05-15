Da Doué a Thuram e Saliba | questa Francia potrebbe vincere il Mondiale anche con le riserve

La nazionale francese presenta una rosa ricca di talento, con giocatori come Doué, Thuram e Saliba che potrebbero scendere in campo anche come riserve. Oltre a questi, ci sono anche i giovani Akliouche e Cherki, che attualmente non trovano spazio tra i titolari ma fanno comunque parte delle scelte della rosa. La squadra sembra avere una varietà di opzioni che permette all’allenatore di poter contare su diversi elementi, anche in situazioni di emergenza o rotazioni.

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