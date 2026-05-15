Da Doué a Thuram e Saliba | questa Francia potrebbe vincere il Mondiale anche con le riserve
La nazionale francese presenta una rosa ricca di talento, con giocatori come Doué, Thuram e Saliba che potrebbero scendere in campo anche come riserve. Oltre a questi, ci sono anche i giovani Akliouche e Cherki, che attualmente non trovano spazio tra i titolari ma fanno comunque parte delle scelte della rosa. La squadra sembra avere una varietà di opzioni che permette all’allenatore di poter contare su diversi elementi, anche in situazioni di emergenza o rotazioni.
Didier Deschamps si porta in Nord America ben nove attaccanti. Tra questi, Marcus Thuram, campione d'Italia con l'Inter, rischia di fare il panchinaro. Come Mateta del Crystal Palace, una delle rare sorprese di una lista che include in pratica solo giocatori di spicco. A centrocampo, come in difesa. E magari solo in porta mancano vere alternative di livello al rossonero Maignan. In ogni caso anche la squadra bis dei Bleus fa paura. Ne sa qualcosa la Colombia, azzerata dalla Francia delle riserve nell'amichevole di marzo finita 1-3, dando l'impressione che la nazionale numero uno nella classifica Fifa sia davvero la principale favorita per il Mondiale alle porte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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