Milan la risposta dei tifosi a Cardinale | Richiama Maldini per vincere Le reazioni sui social | PM
I tifosi del Milan hanno espresso sui social la loro opinione riguardo alla gestione della squadra, chiedendo al proprietario di fare un passo indietro e di richiamare Maldini. La richiesta si inserisce nel contesto delle recenti decisioni prese dalla proprietà e delle discussioni sui cambiamenti nell’organigramma tecnico del club. Le reazioni online sono state numerose, con commenti che indicano il desiderio di un ritorno a figure storiche considerate fondamentali per il successo della squadra.
Le parole di Gerry Cardinale hanno lasciato un segno importante nell'ambiente rossonero. L'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' del numero uno del Milan presenta spunti davvero importanti per il presente e il futuro del club. Cardinale, infatti, non ha spento le voci su una possibile rivoluzione a fine stagione: "Rivaluterò tutti e tutto quest’estate. Dedicherò tutta la mia estate a questo, dovreste dare per scontato che ci sto già riflettendo, sennò non farei il mio lavoro". Da capire il futuro di tutti in rossonero, a partire da Furlani, passando per Tare e arrivando a Massimiliano Allegri. L'altro passaggio importante riguarda la voglia di vincere di Cardinale: "Vincere resta la priorità e vi posso assicurare che tutti vogliono vincere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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