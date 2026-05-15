Milan la risposta dei tifosi a Cardinale | Richiama Maldini per vincere Le reazioni sui social | PM

I tifosi del Milan hanno espresso sui social la loro opinione riguardo alla gestione della squadra, chiedendo al proprietario di fare un passo indietro e di richiamare Maldini. La richiesta si inserisce nel contesto delle recenti decisioni prese dalla proprietà e delle discussioni sui cambiamenti nell’organigramma tecnico del club. Le reazioni online sono state numerose, con commenti che indicano il desiderio di un ritorno a figure storiche considerate fondamentali per il successo della squadra.

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Le parole di Gerry Cardinale hanno lasciato un segno importante nell'ambiente rossonero. L'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' del numero uno del Milan presenta spunti davvero importanti per il presente e il futuro del club. Cardinale, infatti, non ha spento le voci su una possibile rivoluzione a fine stagione: "Rivaluterò tutti e tutto quest’estate. Dedicherò tutta la mia estate a questo, dovreste dare per scontato che ci sto già riflettendo, sennò non farei il mio lavoro". Da capire il futuro di tutti in rossonero, a partire da Furlani, passando per Tare e arrivando a Massimiliano Allegri. L'altro passaggio importante riguarda la voglia di vincere di Cardinale: "Vincere resta la priorità e vi posso assicurare che tutti vogliono vincere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, la risposta dei tifosi a Cardinale: “Richiama Maldini per vincere”. Le reazioni sui social | PM ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NON PIANGERE, botta e risposta tra Materazzi e il tifoso del Milan Sullo stesso argomento Milan-Inter 1-0, il derby è rossonero: le reazioni dei tifosi meneghini sui socialIl Milan vince il derby contro l'Inter con un gol di Pervis Estupinan: ecco, nel video, le reazioni social dei tifosi rossoneri e nerazzurri. Calciomercato Milan, brutta figura di Sørloth in semifinale di Champions: le reazioni dei tifosi sui socialIeri sera è andata in scena all''Emirates Stadium' di Londra la semifinale di ritorno di Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid. Milan, esplode la rivolta social: il web chiede a gran voce il ritorno di Paolo MaldiniUn’ondata digitale senza precedenti sta travolgendo i canali ufficiali del Milan, dove il nome di Paolo Maldini è diventato il simbolo di una protesta social sempre ... ilmessaggero.it La nostalgia per Paolo Maldini dei tifosi del Milan sul Guardian: è una protesta di sistemaLa protesta dei tifosi del Milan ha preso le forme di un rigetto di sistema: basta con i fondi, rivogliamo Maldini ... ilnapolista.it