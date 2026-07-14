Un nuovo brand beachwear italiano si affaccia sul mercato con il bikini NYX, il modello di punta. Creato da Gaia e Beatrice, Luysol combina design e qualità, puntando a uno stile contemporaneo per la spiaggia. La collezione si distingue per linee moderne e materiali curati, pensati per chi cerca un look fresco e di tendenza. Il marchio si propone come un’alternativa emergente nel settore, con un focus sulla creatività e l’identità del mondo mare.

Nato dalla creatività di Gaia e Beatrice, Luysol è il brand emergente e contemporaneo che unisce design, qualità e una visione chiara del mondo mare. Il bikini di punta? NYX (da comprare ora) . Nel panorama dei nuovi brand italiani dedicati al beachwear arriva Luysol, un progetto nato dalla passione e dalla visione di due giovani imprenditrici, Gaia Zamparelli e Beatrice Pivetta. Un marchio emergente che racconta un modo nuovo di vivere il mare, attraverso bikini e accessori pensati per essere riconoscibili, curati nei dettagli e capaci di unire semplicità ed eleganza. L’idea nasce dalla voglia di creare qualcosa di personale, con una forte identità estetica e una proposta capace di distinguersi in un settore sempre più ricco di alternative. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Luysol, il bikini che mancava e il nuovo brand beachwear italiano da tenere d’occhio

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