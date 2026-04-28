Negli ultimi tempi si parla sempre più di una possibile dipendenza dai chatbot, strumenti digitali che interagiscono con gli utenti attraverso conversazioni automatiche. Questa dipendenza si manifesta con l'uso frequente e prolungato di queste intelligenze artificiali, che spesso sostituiscono parti della comunicazione quotidiana. Sono stati segnalati alcuni sintomi come l'ossessione nel cercare risposte, il bisogno costante di interagire e la perdita di interesse per attività offline.

Ci siamo: dalle ‘spire’ dello smartphone passando per i social, siamo arrivati ormai alla dipendenza da chatbot. A suonare l’allarme è una nuova ricerca realizzata dall’ University Of British Columbia. Nell’era dell’intelligenza artificiale a portata di telefonino alcune persone stanno sviluppando una dipendenza dall’uso dei chatbot basati sull’ AI, con conseguenze sulla loro vita quotidiana. I meccanismi della dipendenza da chatbot. Ma perché? Queste tecnologie possono soddisfare quasi ogni richiesta – impersonare una celebrità innamorata di te, un assistente di ricerca impeccabile, un personaggio di un libro amato che prende vita – istantaneamente e con poco sforzo.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Se il chatbot dà dipendenza, i sintomi da tenere d’occhio

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