Il cantautorato italiano continua a essere un elemento distintivo della musica del paese, riconosciuto e apprezzato anche all'estero. In questo panorama, cinque artisti si sono affermati come figure da seguire, portando avanti la tradizione e innovando nel genere. La scena musicale italiana si arricchisce così di nuovi volti, che contribuiscono a mantenere vivo il prestigio delle melodie e dei testi tipici del nostro stile.

Il nostro cantautorato è un marchio che ci fa conoscere in tutto il mondo e che tiene alto il nome dell’Italia. Da Modugno, che negli anni ’50 ha lanciato il modello del cantautore italiano, fino a quelli più recenti come Cremonini e Renga, sono molti i cantautori che ci hanno conquistato. E continuano a farlo. Ne è un esempio Irama. Vincitore della diciassettesima edizione di Amici nel 2018, il rapper ha subito spopolato. Da lì la partecipazione a Sanremo, a cui ha partecipato per ben quattro volte. Il suo stile è particolare. Lui scrive e canta canzoni pop. Rappa, ma in realtà parla come un cantautore. I suoi brani sono questo: una combinazione tra pop, rap e canzoni d’autore.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cantautorato italiano: cinque volti da tenere d’occhio

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