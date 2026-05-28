All’Alighieri Sofocle riletto dagli adolescenti
Questa sera al Teatro Alighieri di Ravenna va in scena una nuova produzione proveniente da Pompei. La rappresentazione ripropone l’Antigone di Sofocle, interpretata da adolescenti. La pièce mette in evidenza la disobbedienza come atto d’amore, attraverso una figura femminile che sfida il potere. La rappresentazione si concentra sulle ingiustizie contemporanee, sui tiranni e sui ribelli, mantenendo un forte richiamo alla figura di Antigone.
Al Teatro Alighieri di Ravenna questa sera la nuova produzione in arrivo da Pompei. La disobbedienza come atto d’amore: l’ Antigone di Sofocle è una potente figura femminile, che continua a interrogarci sulle ingiustizie dei nostri tempi, sui tiranni e ribelli della nostra epoca. Ed è al centro della nuova ’rimessa in vita’ innescata da Marco Martinelli di AlbeRavenna Teatro con decine di adolescenti delle scuole di Pompei, Torre del Greco, Castellammare di Stabia e Torre Annunziata: dopo l’entusiasta accoglienza al debutto nel Teatro Grande di Pompei, la nuova produzione approda al Teatro Alighieri di Ravenna questa sera alle 21. Dopo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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