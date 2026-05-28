Al Teatro Alighieri di Ravenna questa sera la nuova produzione in arrivo da Pompei. La disobbedienza come atto d’amore: l’ Antigone di Sofocle è una potente figura femminile, che continua a interrogarci sulle ingiustizie dei nostri tempi, sui tiranni e ribelli della nostra epoca. Ed è al centro della nuova ’rimessa in vita’ innescata da Marco Martinelli di AlbeRavenna Teatro con decine di adolescenti delle scuole di Pompei, Torre del Greco, Castellammare di Stabia e Torre Annunziata: dopo l’entusiasta accoglienza al debutto nel Teatro Grande di Pompei, la nuova produzione approda al Teatro Alighieri di Ravenna questa sera alle 21. Dopo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - All’Alighieri Sofocle riletto dagli adolescenti

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