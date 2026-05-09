A Palazzo Zanca I mille volti delle donne | arti musica e letteratura per raccontare l’universo femminile
Il 10 maggio, il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca ospiterà l’evento “I mille volti delle donne”, dedicato alla rappresentazione del femminile attraverso diverse forme artistiche. Durante la giornata, verranno organizzate esibizioni di musica, esposizioni di arti visive e letture letterarie, tutte focalizzate sulla tematica femminile. L’iniziativa mira a creare un momento di incontro tra le diverse espressioni culturali, con l’obiettivo di esplorare vari aspetti dell’universo femminile.
Sarà il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a trasformarsi, il prossimo 10 maggio, in uno spazio di incontro tra sensibilità artistiche differenti accomunate da un unico filo conduttore: il racconto del femminile attraverso arte, musica e parole. Dalle 16 alle 20 Messina ospiterà “I mille.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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