L'Ungheria ha rimosso il capo dello Stato con l'approvazione dell'Unione Europea. La decisione è stata presa dopo che il governo ha ricevuto il via libera dall'UE, che ha deciso di sospendere alcuni fondi europei. La mossa segue mesi di tensioni tra Bruxelles e Budapest, e rappresenta un passo importante nel processo di cambiamento politico nel paese. La rimozione è stata comunicata ufficialmente attraverso canali istituzionali ungheresi.

Una sensuale canzone di Mina recitava: «Sono come tu mi vuoi.». È quello che si vuole sentire dire Ursula von der Leyen; come gli ungheresi hanno dato un segnale concreto di seppellire ciò che resta della politica di Orbán, lei ha messo mano al portafoglio. A Bruxelles ormai non salvano più neppure le forme. Appena il Parlamento di Budapest, ieri pomeriggio, ha votato quello che è un colpo (al capo) di Stato, il presidente della Commissione ha staccato in favore del neo premier Peter Magyar un assegnino da 2 miliardi di euro.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Ungheria post Orbán rimuove il capo dello Stato con l’«assenso» dell’Ue

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