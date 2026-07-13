Cancellare definitivamente il sistema di potere messo in piedi in 16 anni di governo di Viktor Orbán è stata la principale promessa della campagna elettorale del nuovo premier ungherese, Péter Magyar. Per smantellare il “ sistema corruttivo ” dello Stato aveva annunciato purghe senza sconti. E sono iniziate da subito, ad esempio con lo stop ai fondi statali per la tv pubblica minacciati ancor prima dell’entrata in carica. Ma non tutti pensavano che il nuovo capo dell’esecutivo potesse spingersi fino a dove è arrivato oggi: far approvare dal Parlamento un emendamento costituzionale che destituisce il presidente della Repubblica Tamas Sulyok. Il partito Tisza, nella sua crociata per cancellare ogni possibile residuo dei passati governi a guida Fidesz, ha così deciso di puntare la preda più grossa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ungheria, le purghe anti-Orbán colpiscono anche il capo dello Stato: votato un emendamento per destituirlo. Il premier Magyar: “È un fantoccio”

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