Secondo l’ultimo sondaggio Swg per La7, attualmente il partito Futuro Nazionale si trova davanti alla Lega e si avvicina all’Avs, mentre il Partito Democratico e il M5S registrano cali di consensi. La rilevazione è stata effettuata il 13 luglio 2026.

Roma, 14 luglio 2026 – L’ultimo sondaggio politico certifica l’ulteriore avanzata di Futuro Nazionale. Stando alla rilevazione di Swg per La7 del 13 luglio 2026 sulle intenzioni di voto degli italiani, la formazione di Roberto Vannacci – malgrado il simpatizzante picchiatore e altri guai – racimola un +0,3% negli ultimi sette giorni, portandosi al 6,3% e guadagnando mezzo punto sulla Lega, in calo al 5,4% (-0,2%). Il partito di estrema destra si colloca ora a un passo da A lleanza Verdi e Sinistra, scesa nel frattempo al 6,4%. Il Carroccio di Salvini è l'unico, nel centrodestra, a veder stimate al ribasso le previsioni di voto: Fratelli d'Italia è saldamente il primo partito con il 27,2% (+0,1 rispetto al 6 luglio) delle preferenze, Forza Italia prende uno 0,3% in più portandosi al 7,7%, Noi moderati stabile all'1,1%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - L’ultimo sondaggio politico, Vannacci non si ferma: stacca la Lega e tallona Avs. Giù Pd e M5s

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Sono stato al primo comizio di Vannacci dopo l'uscita dalla Lega e ha detto le solite bugie

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Temi più discussi: Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Sondaggio: Vannacci cresce tra gli elettori con il reddito più basso. Più della metà dei suoi sostenitori apprezza il governo; Ultimi sondaggi, la supermedia del 10 luglio: sorpasso di Vannacci sulla Lega; Sondaggi, Vannacci tocca il 6% e stacca la Lega (che però torna a crescere). Cala FdI, campo largo avanti sul centrodestra.

Secondo l'ultimo #sondaggio @tecneitalia #FuturoNazionale resta sotto il 5%. #Lega ancora un punto e mezzo davanti al partito di #Vannacci x.com

L’ultimo sondaggio politico, Vannacci non si ferma: stacca la Lega e tallona Avs. Giù Pd e M5sLa rilevazione per La7: Futuro Nazionale avanza ancora (+0,3%), piazzandosi al 6,3%. Ha mezzo punto di vantaggio sul Carroccio, l’unico partito del centrodestra che perde quota ... quotidiano.net

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