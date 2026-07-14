L’autopsia sulla 33enne di Cerignola conferma che è stata colpita circa 50 volte. Il corpo è stato trovato nella sua abitazione di Loreto. I primi accertamenti evidenziano una violenta aggressione, con ferite multiple che indicano un attacco brutale. La donna è stata trovata senza vita nel suo appartamento dopo essere stata colpita con armi da taglio. La scena del delitto mostra segni di una lotta.

I primi accertamenti sul corpo della 33enne di Cerignola confermano la brutalità del delitto di Loreto. Sono i primi risultati dell’autopsia a restituire un quadro ancora più drammatico dell’omicidio di Luigia Fortunato, la donna di 33 anni, originaria di Cerignola (Foggia), uccisa nella sua abitazione di via Bramante a Loreto. L’esame autoptico, eseguito nella mattinata di oggi dal medico legale Angelo Montana, avrebbe evidenziato circa 50 coltellate, confermando la particolare violenza dell’aggressione. L’incarico è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Ancona, che coordina l’inchiesta attraverso il pubblico ministero Rosario Lioniello. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Luigia Fortunato uccisa con circa 50 coltellate: l’autopsia rivela la violenza dell’aggressione

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Luigia Fortunato, l'autopsia: «Massacrata con 50 coltellate. Ha provato a difendersi»

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