A Loreto, una donna di 33 anni è stata trovata morta in casa, con ferite da arma da taglio. L’incidente è avvenuto in via Bramante. I vicini hanno chiamato le forze dell’ordine dopo aver visto un uomo in strada. L’ex compagno della vittima si è consegnato spontaneamente e ora si trova in carcere. La donna era originaria di Cerignola.

Il delitto in via Bramante, l’allarme dei vicini al 112 dopo aver visto l’uomo in strada. L'ex compagno della vittima si sarebbe consegnato spontaneamente alle autorità e d è trasferito al carcere di Ancona Luigia Fortunato, 33enne originaria di Cerignola (Foggia), è stata uccisa dal suo ex c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Loreto, 33enne Luigia Fortunato uccisa in casa a coltellate dall'ex compagno tunisino Sami Khemaies: arrestato - VIDEO

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Femminicidio a Loreto, Luigia Fortunato uccisa a coltellate dall'ex: aveva 33 anni

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Una notizia che verrà subito archiviata perché l’assassino non è un figlio sano del patriarcato italiano. Loreto, la 33enne Luigia Fortunato è stata uccisa a coltellate dall’ex compagno, un tunisino di 35 anni. Al momento, non è stata resa nota l’identità dell’uo x.com

Femminicidio a Loreto, Luigia Fortunato trovata morta in via Bramante 194A Loreto, in via Bramante 194, la 33enne Luigia Fortunato è stata accoltellata e trovata priva di vita; un uomo di 35 anni è stato fermato dai carabinieri dopo aver dichiarato L’ho ammazzata mentre ... notizie.it

Loreto, uccide l'ex a coltellate in casa. Arrestato dopo la lite con Luigia Fortunato, 33enne madre di suo figlio: L'ho ammazzata. Lui rivoleva il ragazzinoLORETO (Ancona) - La lite, scaturita dall’ennesimo pressing per tentare di riaverla a sé e, soprattutto, dalla pretesa di riprendersi il figlio, conteso dopo la fine della love ... ilmessaggero.it