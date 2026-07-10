Loreto Luigia Fortunato uccisa in casa a coltellate dall’ex compagno

Notizia in breve

Una donna è stata uccisa in casa con coltellate dall’ex compagno. L’omicidio si è verificato in un’abitazione privata, senza altri testimoni presenti. La polizia ha arrestato l’uomo poco dopo l’accaduto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. La procura ha avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’omicidio e verificare eventuali precedenti di violenza.