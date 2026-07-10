Femminicidio di Luigia Fortunato a Loreto uccisa a coltellate dall' ex compagno | il figlio era con la nonna

Da virgilio.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate dall’ex compagno di 35 anni a Loreto, in provincia di Ancona. La vittima si trovava in casa con il figlio, che era affidato alla nonna al momento dell’aggressione. L’uomo, di origine tunisina, è stato arrestato dopo aver commesso il delitto. La donna è deceduta sul luogo dell’aggressione, avvenuta in un appartamento della città.

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Si chiamava Luigia Fortunato la donna di 33 anni uccisa A Loreto, in provincia di Ancona. La vittima è stata assassinata a coltellate dall’ex compagno 35enne, di origine tunisina. La tragedia si è consumata al culmine di un litigio in un appartamento di via Bramante. L’allarme sarebbe stato dato da alcuni residenti che avrebbero visto l’uomo sporco di sangue e barcollante in strada, mentre ammetteva di avere ucciso l’ex. Il 35enne è stato fermato dai carabinieri in strada e condotto nella caserma di Porto Recanati, in provincia di Macerata. Luigia Fortunato uccisa a Loreto dall’ex “Ho ucciso la mia ex“, avrebbe detto il 35enne ai passanti che lo incrociavano, sgomenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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