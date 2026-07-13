Nasce la Coalizione per uno scudo antibalistico comune | aderiscono l’Ucraina e 9 Paesi europei anche l’Italia

Da ilfattoquotidiano.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì a Parigi si è costituita la Coalizione dei Volenterosi, con l’obiettivo di sviluppare uno scudo antibalistico comune. Ucraina e nove Paesi europei, tra cui l’Italia, hanno deciso di collaborare per creare un sistema di difesa contro i missili balistici. La proposta si chiama Freyja. La riunione ha visto la firma di accordi tra i partecipanti per avviare i lavori sulla cooperazione tecnologica e strategica.

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L’Ucraina e nove Paesi europei, tra cui l’Italia, si sono impegnati a sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Si chiamerà Freyja ed è questa la principale novità emersa dalla riunione della Coalizione dei Volenterosi che si è tenuta lunedì a Parigi. Ad aderire, tra i 37 Stati presenti, oltre a Kiev e Roma, sono stati anche Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia e Regno Unito. Londra si è anche impegnata a prendere parte al prestito Ue da 90 miliardi al Paese di Volodymyr Zelensky. “Davanti alla minaccia balistica, facciamo una scelta chiara – ha annunciato il presidente francese, Emmanuel Macron – Proteggere l’Ucraina, rafforzare la nostra sicurezza collettiva e costruire l’Europa della difesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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