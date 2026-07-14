Lucci ha commentato le dichiarazioni di Marotta, affermando che la trattativa per la Palestra non è fallita per sua volontà, ma perché i club coinvolti non sono riusciti a trovare un accordo. Ha inoltre richiesto rispetto per la sua posizione. La replica di Lucci arriva in risposta alle parole del dirigente dell’Inter, che aveva espresso dispiacere e sorpresa riguardo alla situazione. La questione riguarda una trattativa ancora in fase di definizione, senza ulteriori dettagli pubblici.

di Alberto Petrosilli «Ho ascoltato con profondo dispiacere e, allo stesso tempo, con enorme stupore le parole del Presidente dell’Inter Marotta». La replica di Lucci su Palestra. Arriva la replica di Alessandro Lucci, agente di Marco Palestra, dopo le dichiarazioni rilasciate dal presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, che aveva attribuito al procuratore la responsabilità del mancato trasferimento del giovane esterno in nerazzurro. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter In una dichiarazione all’ANSA, Lucci ha voluto ricostruire la vicenda, mantenendo toni rispettosi ma contestando la versione fornita dal numero uno dell’Inter. PAROLE... 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lucci replica a Marotta: «La trattativa per Palestra non è saltata per nostra scelta, i club non hanno trovato l’accordo. Chiedo rispetto»

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