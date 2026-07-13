L' agente di Palestra replica a Marotta | Stupiti e dispiaciuti la sua ricostruzione non corrisponde ai fatti In 45 giorni nessun accordo tra i club

Da sportmediaset.mediaset.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'agente di un calciatore ha risposto alle dichiarazioni del presidente di una squadra, affermando di essere sorpreso e dispiaciuto. Ha precisato che, in 45 giorni, non sono stati raggiunti accordi tra i due club. Ha anche aggiunto di aver ascoltato con disappunto le parole del dirigente, con cui ha un rapporto di stima professionale da oltre 25 anni, e con il quale ha collaborato in diverse operazioni di mercato.

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"Ho ascoltato con profondo dispiacere e, allo stesso tempo, con enorme stupore le parole del presidente dell'Inter Marotta, al quale, da oltre venticinque anni, mi lega un rapporto di stima professionale, che ci ha condotto a realizzare diverse operazioni di mercato". Così, in una dichiarazione all'ANSA, Alessandro Lucci, agente di Marco Palestra, ha risposto alle parole di Marotta, secondo cui "Palestra è venuto meno a un impegno con l'Inter, l'agente ha scelto un'altra strada e ci siamo dovuti arrendere"., "La direzione sportiva dell'Inter, rappresentata da Piero Ausilio, ha portato avanti con noi dei dialoghi costanti e costruttivi sull'opportunità di completare il trasferimento del ragazzo - ha proseguito Lucci -. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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