L'agente di un calciatore ha risposto alle dichiarazioni del presidente di una squadra di calcio, definendole “stupite e dispiaciute” e affermando che la ricostruzione fornita non corrisponde ai fatti. Ha precisato che in 45 giorni non si è raggiunto alcun accordo tra i due club. L'agente ha inoltre sottolineato di aver mantenuto un rapporto di stima professionale con il presidente dell'altra squadra per oltre venticinque anni, durante il quale sono state realizzate diverse operazioni di mercato.

"Ho ascoltato con profondo dispiacere e, allo stesso tempo, con enorme stupore le parole del presidente dell'Inter Marotta, al quale, da oltre venticinque anni, mi lega un rapporto di stima professionale, che ci ha condotto a realizzare diverse operazioni di mercato". Così, in una dichiarazione all'ANSA, Alessandro Lucci, agente di Marco Palestra, ha risposto alle parole di Marotta, secondo cui "Palestra è venuto meno a un impegno con l'Inter, l'agente ha scelto un'altra strada e ci siamo dovuti arrendere"., "La direzione sportiva dell'Inter, rappresentata da Piero Ausilio, ha portato avanti con noi dei dialoghi costanti e costruttivi sull'opportunità di completare il trasferimento del ragazzo - ha proseguito Lucci -. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - L'agente di Palestra replica a Marotta: "Stupiti e dispiaciuti, la sua ricostruzione non risponde ai fatti. In 45 giorni nessun accordo tra i club"

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