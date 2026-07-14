Luca Lucci, ex capo della Curva Sud di Milano, è stato condannato a 18 anni e 8 mesi di carcere per narcotraffico internazionale. La condanna arriva al termine di un procedimento in rito abbreviato. Secondo le accuse, avrebbe gestito un traffico di droga con un giro di affari stimato in circa 7 milioni di euro. La sentenza è stata emessa dopo il processo che ha coinvolto l’ex dirigente di tifoseria.

L’ex capo della Curva Sud milanista, Luca Lucci, è stato condannato a 18 anni e 8 mesi di reclusione per narcotraffico internazionale, al termine di un procedimento in rito abbreviato. Le motivazioni della sentenza, depositate dalla Gup di Milano Giulia Masci, delineano il ruolo di vertice ricoperto da Lucci in una vasta associazione criminale attiva tra il luglio 2020 e il marzo 2021. Nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19, l’organizzazione sarebbe riuscita a gestire un traffico imponente di hashish e marijuana, movimentando quasi 2mila chilogrammi di stupefacenti. Secondo la giudice, tale attività ha generato un "volume d’affari pari a quasi 7 milioni di euro", confermando la sussistenza di un "sodalizio ben organizzato" capace di superare le difficoltà logistiche del periodo emergenziale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Luca Lucci e il traffico da 7 milioni di euro: ecco come l'ex capo della Sud gestiva la droga

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