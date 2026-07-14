Luca Lucci, ex capo ultras della curva Sud milanista, è accusato di aver creato un traffico di droga da 7 milioni di euro durante la pandemia. È stato coinvolto nell’operazione “doppia curva”, che nel settembre 2024 ha portato all’arresto di diverse persone. Secondo le indagini, Lucci avrebbe gestito un business illecito legato allo spaccio di sostanze stupefacenti, sfruttando la sua posizione tra i tifosi. L’indagine è ancora in corso.

Luca Lucci, l'ex capo ultrà della curva Sud milanista anche arrestato nel settembre 2024 nel maxi blitz "doppia curva", grazie alla sua "capacità organizzativa", tra il luglio 2020 e il marzo 2021, in piena pandemia da Covid sarebbe riuscito, assieme ad un altro componente della "associazione criminale", ad effettuare "14 importazioni di hashish e marijuana" per quasi 2mila kg in totale e per un "volume d'affari pari a quasi 7 milioni di euro". Lo scrive la gup di Milano Giulia Masci nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso aprile ha condannato in abbreviato per narcotraffico internazionale di droga a 18 anni e 8 mesi di... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Inchiesta ultras, l'ex capo curva Lucci "creò un business di droga da 7 milioni in pandemia"

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Milano, processo ultras: in aula la verità di Ferdico sul delitto Boiocchi

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