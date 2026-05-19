I tir dalla Germania e gli autobus da Roma così la famiglia di Licata gestiva il traffico di droga dal carcere

Una rete di traffico di droga collegava un centro di smistamento in Germania e la capitale italiana, con una famiglia di Licata coinvolta nella gestione. I tir provenienti dalla Germania trasportavano grandi quantità di hashish e cocaina, mentre gli autobus da Roma erano utilizzati per il trasferimento e la distribuzione. Le indagini hanno portato alla scoperta di questa organizzazione, che coordinava le operazioni tra diversi paesi europei, con il carcere come punto di partenza per le attività illecite.

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