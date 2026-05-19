I tir dalla Germania e gli autobus da Roma così la famiglia di Licata gestiva il traffico di droga dal carcere
Una rete di traffico di droga collegava un centro di smistamento in Germania e la capitale italiana, con una famiglia di Licata coinvolta nella gestione. I tir provenienti dalla Germania trasportavano grandi quantità di hashish e cocaina, mentre gli autobus da Roma erano utilizzati per il trasferimento e la distribuzione. Le indagini hanno portato alla scoperta di questa organizzazione, che coordinava le operazioni tra diversi paesi europei, con il carcere come punto di partenza per le attività illecite.
Colonia, in Germania, fungeva da “magazzino” per le grosse partite di hashish e cocaina destinate al mercato siciliano. Viterbo era il centro del comando dove Salvatore Antona eludendo la sorveglianza carceraria, utilizzava smartphone clandestini per dialogare con i fornitori e dare istruzioni ai. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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