Prima dei Suv e delle auto elettriche, il sogno californiano aveva la forma di una station wagon con le fiancate in legno, una tavola da surf sul tetto e la Pacific Coast Highway davanti. La Woody Wagon, in particolare, è entrata nell'immaginario americano come simbolo di un modo di vivere fatto di libertà, sole e viaggi on the road. È da questa icona che Louis Vuitton e Alex Israel sono partiti per immaginare una nuova collezione che unisse profumeria, design e arte. La collezione in edizione limitata firmata Louis Vuitton e Alex Israel. foto gq OK - 4. La collaborazione tra la maison e l' artista californiano non è una novità – si erano già incontrati nel 2019 – e oggi continuano raccontare la West Coast attraverso una prospettiva personale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Louis Vuitton porta il sogno californiano nella sua nuova collezione di profumi

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