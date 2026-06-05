Louis Vuitton ha pubblicato la sua prima guida d’autore dedicata al Principato di Monaco, inserendolo per la prima volta nella collana delle Louis Vuitton City Guide. La pubblicazione presenta indirizzi, negozi e luoghi d’interesse del territorio, offrendo un approfondimento esclusivo sulla località. La guida rappresenta un’inedita iniziativa editoriale, che arricchisce il patrimonio di pubblicazioni dedicate alle città più iconiche del mondo.

Il Principato di Monaco si rifà il look editoriale e, per la prima volta nella sua storia, entra ufficialmente nella prestigiosa collana delle Louis Vuitton City Guide. L'occasione è di quelle che fermano il tempo e accendono i motori, ovvero l'ottantatreesima edizione del Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026. È un omaggio geometrico e sentimentale a un territorio minuscolo ma immenso, due chilometri quadrati sospesi tra il blu del Mediterraneo e le pareti di roccia, capaci di racchiudere venticinque secoli di storia e un'infinità di contrasti verticali. City Guide Louis Vuitton Monaco. Un'immagine del Principato di Monaco Pascal Aimar L'anima autentica oltre il mito della costa. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Louis Vuitton trasforma il Principato di Monaco in un'opera d'arte con la sua prima guida d'autore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Louis Vuitton | Spring/Summer 2026 | Paris Fashion Week - 4K

Notizie e thread social correlati

Alberto di Monaco: “Il Santo Padre si sentirà perfettamente a suo agio a Monaco”: il Principe condivide la sua gioia di accogliere Papa Leone XIV questo sabato, 28 marzo nel Principato di MonacoIl principe di Monaco ha annunciato l’arrivo del Papa, previsto per sabato 28 marzo, nel Principato di Monaco.

Tra tanto cinema d'autore, sulla Croisette si attendono John Travolta, che presenterà la sua opera prima, Barbra Streisand e Demi Moore in giuriaL’edizione 2026 del Festival di Cannes si avvicina, con date dal 12 al 23 maggio, e si prepara a mostrare un focus su film europei e opere di cinema...

Temi più discussi: Lu Yang e l’avatar che smonta il sé: Louis Vuitton; Tè griffato nel cuore di Londra: il temporary hotel Louis Vuitton celebra i 130 anni del logo Monogram; Louis Vuitton svela la pre-collezione uomo primavera-estate di Pharrell Williams; Pharrell Williams presenta la Pre-Collezione Uomo Louis Vuitton SS27.

Dai social.. appuntamento di introduzione alla nuova collezione Cruise svelato anche per il marchio francese LouisVuitton, che nei giorni scorsi ha radunato amici ed ambassadors del brand per l’anteprima della sua linea Resort, che da nome di facile ac x.com

Per il Grand Prix de Monaco 2026 Louis Vuitton trasforma il weekend di gara in un racconto di lusso, heritage e velocitàLouis Vuitton firma il Grand Prix de Monaco 2026 con Trophy Trunk, City Guide dedicata, vetrine speciali e una collezione esclusiva. quotidianomotori.com

Louis Vuitton LV HeritageLouis Vuitton LV Heritage: la nuova linea di occhiali da sole uomo con dettagli ispirati ai bauli e montature dal carattere deciso. quotidianomotori.com