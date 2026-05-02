Le sneakers di Louis Vuitton create in collaborazione con J-Hope attirano l’attenzione per il loro stile che richiama l’estetica Y2K, caratterizzata da dettagli vistosi e colori vivaci. Questi modelli si inseriscono in una tendenza di calzature che si distingue per l’approccio eccessivo e lussuoso, spesso associato a brand di alta moda. Nel frattempo, i principali trend del 2026 sembrano essere altri, lasciando da parte il minimalismo, il quiet luxury e il tenniscore.

Ok ma possiamo dirlo? Il vero trend del 2026 non è il quiet luxury. Non è il minimalismo. No, e non è nemmeno il tenniscore. È il ritorno completo, totale e senza vergogna dell’estetica anni 2000. Solo che stavolta tutto è più glossy, più fashion e molto più expensive. E le nuove LV Buttersoft Sneakers create da Louis Vuitton insieme a J-Hope ne sono praticamente la prova definitiva. Rosa bubblegum, suede morbidissimo, dettagli personalizzati, vibes da sneaker che avresti voluto indossare nel 2007 ascoltando musica su un iPod nano rosa. Solo che questa volta dietro c’è Pharrell Williams, c’è Louis Vuitton e soprattutto c’è uno degli idol più influenti del pianeta.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le nuove sneakers di Louis Vuitton e J-Hope sembrano uscite direttamente da un sogno Y2K iper-lussuoso

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Da New York a Louis VuittonNell’industria della moda, abituata a cambiamenti repentini e a ritmi frenetici, non è semplice assurgere al ruolo di icona.

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Mezzo. . Piano, in May on Mezzo! https://www.mezzo.tv/en/Pianoapril-18610 Tonight at 8PM (CET), Jaeden Izik-Dzurko at the Fondation Louis Vuitton - Works by Medtner, Ravel & Rachmaninov - facebook.com facebook