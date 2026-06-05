Scacchi a Novara primo memorial in ricordo di Italo Recanatini | vince il Maestro Vladyslav Bakhmatskyi
A un anno dalla scomparsa, si è svolto a Novara il primo memorial dedicato al Maestro Italo Recanatini, un torneo semi lampo di scacchi. Il vincitore è stato il Maestro Vladyslav Bakhmatskyi. La competizione ha coinvolto diversi partecipanti, con partite giocate in rapida successione. L’evento si è concluso con la premiazione del primo classificato, mentre i dettagli su altri piazzamenti non sono stati comunicati.
A un anno dalla sua scomparsa si è voluto ricordare il Maestro Italo Recanatini con un prestigioso torneo semi lampo a lui dedicato.Dando seguito al desiderio e all’iniziativa della moglie Marisa, le tre associazioni scacchistiche del territorio (Società Scacchistica Novarese, Circolo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Notizie e thread social correlati
LIVE Conegliano-Novara 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la squadra di Bernardi vince 18-25 il primo set!Nel campionato di volley femminile di Serie A1 2026, la partita tra Conegliano e Novara si è conclusa con la vittoria delle ospiti in tre set,...
Castellanza: successo per il Memorial dedicato a Valerio Spinosa, maestro di taekwondo scomparso nel 2022A Castellanza si è svolto il Memorial dedicato a Valerio Spinosa, maestro di taekwondo scomparso nel 2022.