Scacchi a Novara primo memorial in ricordo di Italo Recanatini | vince il Maestro Vladyslav Bakhmatskyi

Notizia in breve

A un anno dalla scomparsa, si è svolto a Novara il primo memorial dedicato al Maestro Italo Recanatini, un torneo semi lampo di scacchi. Il vincitore è stato il Maestro Vladyslav Bakhmatskyi. La competizione ha coinvolto diversi partecipanti, con partite giocate in rapida successione. L’evento si è concluso con la premiazione del primo classificato, mentre i dettagli su altri piazzamenti non sono stati comunicati.