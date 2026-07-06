TFA Sostegno diploma ITP ok per le selezioni secondaria II grado Titolo ottenuto permetterà di insegnare in tutte le scuole
I candidati con diploma ITP possono partecipare alle selezioni per il TFA Sostegno della scuola secondaria di secondo grado senza dover presentare altri titoli, come lauree triennali o i 24 CFU. Il diploma consente di accedere alle prove di selezione, e il titolo ottenuto permette di insegnare in tutte le scuole di secondo grado. La normativa vigente riconosce il diploma ITP come valido per l’accesso alle procedure di formazione e successivo inserimento nel ruolo.
I candidati in possesso del solo diploma ITP possono partecipare alle selezioni per il TFA Sostegno della scuola secondaria di secondo grado, senza che siano necessari altri titoli come una laurea triennale non coerente o i 24 CFU. Lo chiarisce Simone Craparo, dirigente nazionale della Gilda degli Insegnanti. Rispondendo al quesito di un’aspirante candidata, Craparo precisa che il titolo determinante è il diploma valido per gli insegnamenti tecnico-pratici. “Può accedere al TFA Sostegno solo con il diploma ITP; tutto il resto non serve”, afferma. La presenza di una laurea triennale non collegata alla classe di concorso o dei 24 CFU, quindi, non incide sui requisiti di ammissione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Gps 2026, come compilare le sezioni per prima o seconda fascia Infanzia e Primaria
Notizie e thread social correlati
TFA sostegno XI ciclo, le Università hanno chiesto posti anche per la secondaria II grado: ecco dove. Le pagine già attiveLe Università hanno richiesto un aumento dei posti disponibili per il TFA sostegno XI ciclo, includendo anche le posizioni per la secondaria di...
TFA sostegno XI ciclo, le Università hanno chiesto posti anche per la secondaria II grado: ecco dove [AGGIORNATO]Le università hanno richiesto un aumento dei posti disponibili per il XI ciclo del TFA sostegno, includendo anche le classi di concorso per la scuola...
Temi più discussi: Concorso TFA Sostegno 2026: XI Ciclo 30.241 posti ufficiali - Date delle prove preselettive dal 14 al 17 Luglio; TFA Sostegno 2026 requisiti: 5 profili; Requisiti TFA sostegno XI ciclo: l'accesso per ogni grado; TFA SOSTEGNO XI CICLO: ECCO IL DECRETO MINISTERIALE E L'ELENCO CORSI AUTORIZZATI ALLE UNIVERSITA'.
Ma ovviamente la seconda. Io vi dico soltanto che conosco una persona con maturità scientifica che, pur di sistemarsi, ha preso un altro diploma tecnico farlocco, ha preso il tfa per gli itp e adesso insegna e c’ha pure la possibilità dell’indeterminato nel breve t x.com
Buonasera, ho il diploma ITP Cucina, classe di concorso BO20. Volendo fare il corso di sostegno, posso insegnare solo nella mia classe di concorso o in tutte le scuole superiori? Non ho supplenze né i CFU.Francesco Andria facebook
Tfa sostegno 2026, esercitati con i quesiti delle prove degli anni passati – SCARICA PDFEntra nel vivo l’XI ciclo del TFA Sostegno, il percorso universitario finalizzato alla formazione dei docenti specializzati nelle attività educativo-didattiche per l’inclusione degli alunni con disabi ... tecnicadellascuola.it
Corso di sostegno (Tfa): diploma magistrale valido per l’accessoNovità peril corso di sostegno Tfa: il diplomamagistrale è valido per l'acceso ai Tfa sostegno. BarbaraBernardi del sindacato Cub scuola hariferito che il Ministero ha dato risposta affermativa ... it.blastingnews.com