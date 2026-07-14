Una donna ha tradotto l’Odissea, il testo che ha ispirato Nolan. Emily Wilson, traduttrice, è diventata nota e ha rilasciato numerose interviste, contrariamente a molti colleghi che operano nell’ombra. La sua versione del poema epico ha attirato l’attenzione mediatica, portando il suo nome sotto i riflettori. La traduzione di Wilson ha suscitato interesse nel pubblico e nella critica, rendendola una figura prominente nel campo della traduzione letteraria.

Il lavoro dei traduttori letterari resta spesso nell’ombra. Emily Wilson invece è una star, non si contano le interviste richieste da testate internazionali, gli elogi ricevuti per le sue versioni inglesi dei classici greci, il New Yorker le ha dedicato un lungo ritratto in cui emerge anche il suo precoce amore per il teatro, la tendenza a rifugiarsi nei libri, l’infelicità strisciante nella famiglia d’origine. Christopher Nolan in occasione della preparazione del suo film ha espresso parole di stima proprio per la sua traduzione dell’ Odissea di Omero, svelando che è una delle sue preferite. Si sa che ogni nuova traduzione rivitalizza i libri, allarga la platea dei lettori, ma a volte può generare conseguenze inattese. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - L'Odissea che ha ispirato Nolan è stata tradotta da una donna

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Odissea di Nolan: polemica per Elena nera!

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