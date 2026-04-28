Gragnano anziano trovato morto in casa avvolta dalle fiamme

A Gragnano, un uomo di 79 anni è stato trovato morto all’interno della propria abitazione. L’incendio che ha interessato l’appartamento in via Giacomo Leopardi ha causato il decesso dell’anziano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per accertare le cause dell’incendio e le circostanze del ritrovamento. La procura ha avviato un’indagine per chiarire la dinamica dei fatti.

Il corpo di un uomo di 79 anni è stato rinvenuto in via Giacomo Leopardi, a Gragnano. Il decesso sarebbe riconducibile all'incendio divampato nell'appartamento. I rilievi affidati alla sezione investigazioni scientifiche di Torre Annunziata Un uomo di 79 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di via Giacomo Leopardi a Gragnano. Il corpo era riverso sulle sedie della cucina, avvolta dalle fiamme al momento dell'intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Il decesso sarebbe riconducibile all'incendio divampato nell'appartamento, ma le cause del rogo sono ancora al vaglio degli investigatori. I rilievi tecnici sono stati affidati alla sezione investigazioni scientifiche del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Gragnano, anziano trovato morto in casa avvolta dalle fiamme Notizie correlate Leggi anche: Incendio a Roma, fiamme in un appartamento: grave un anziano trovato svenuto in casa Anziano trovato morto in casa a SondrioInutile l’intervento dei soccorsi in via Brigata Orobica: ad insospettire i vicini l’auto dell’uomo parcheggiata da giorni nello stesso stallo Un... Panoramica sull’argomento Tragedia a Gragnano: 79enne trovato morto in casa dopo incendioUn uomo di 79 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di via Giacomo Leopardi nella città di Gragnano. ilgiornalelocale.it Casa in fiamme a Gragnano, anziano senza scampoTragedia a Gragnano: un 79enne trovato morto in casa durante un incendio. Indagini in corso sulle cause del rogo. internapoli.it