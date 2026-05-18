Cadavere carbonizzato di un uomo trovato in un'auto in fiamme nella Bergamasca | indagano i carabinieri
Nella Bergamasca, un’auto è stata trovata in fiamme in un campo a Misano di Gera d’Adda. All’interno del veicolo, i carabinieri hanno rinvenuto il corpo carbonizzato di un uomo. Le forze dell’ordine stanno svolgendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso e l’origine delle fiamme. Al momento non sono ancora state fornite informazioni su eventuali testimoni o sospetti. La scena è stata posta sotto sequestro mentre si attende l’esito delle analisi.
Il cadavere di un uomo è stato trovato in un'auto in fiamme in un campo a Misano di Gera d'Adda (Bergamo). Indagano i carabinieri, nessuna ipotesi esclusa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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