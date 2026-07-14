MAGIONE - Un successo del primo weekend di " Collesanto Antria in Gastronomia ". La 39esima edizione della kermesse, ospitata dal borgo medievale di Antria fino al 19 luglio, ha registrato un’affluenza significativa, premiando l’impegno della comunità locale nella valorizzazione del territorio. Il fulcro dell’offerta culinaria resta l’oca, preparata nel forno a legna del 1400 incastonato nel castello, struttura recentemente valorizzata dal rifacimento della pavimentazione urbana operato dal Comune. Dopo l’avvio, il programma prosegue con una serie di appuntamenti che intrecciano cucina tipica e intrattenimento: martedì 14 luglio la serata "Noche Latina" farà da cornice a tagliatelle, umbricelli e oca in porchetta, mentre mercoledì 15 si aggiungerà la paiata con il DJ set di Tiziano Casagrande. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’oca al forno conquista tutti, pienone per “Collesanto Antria in Gastronomia“

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