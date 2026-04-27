Tutti i colori della Design week Pienone per l’Uzbekistan

Durante la settimana del design a Milano, si sono susseguiti numerosi eventi e allestimenti. Il Fuorisalone Award è stato assegnato per riconoscere le installazioni più innovative e rappresentative del settore. Tra i partecipanti, un padiglione dedicato all’Uzbekistan ha attirato molta attenzione, con una presenza significativa di pubblico e media. La manifestazione ha visto anche una vasta gamma di colori e stili, contribuendo a creare un’atmosfera vivace e dinamica.

Il Fuorisalone Award è un riconoscimento che premia i contenuti e gli allestimenti più significativi della Design Week: l’ innovazione, la creatività, e sempre di più le idee capaci di trasformare temporaneamente il volto e l’atmosfera di Milano. Sei i progetti premiati: l’installazione più votata dal pubblico sul sito Fuorisalone.it è “Ooooh, that’s EpiQ!“ per Škoda a Palazzo Senato. La menzione speciale “essere progetto” è andata a Prototype Island del Design Singapore Council in Foro Buonaparte. Menzione per sostenibilità e ricerca a “Programming wood: Material circulation though data and machines“ a Dropcity. Menzione per tecnologia e innovazione NikeAir Lab, anche questa a Dropcity.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tutti i colori della Design week. Pienone per l’Uzbekistan Notizie correlate Leggi anche: L’Uzbekistan porta il deserto del Mar d’Aral alla Milano Design Week 2026 Leggi anche: ISIA Research – New Design for a New World: il design come laboratorio del futuro alla Milano Design Week 2026 Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tutti i colori della Design week. Pienone per l’Uzbekistan; I misteri di Agatha Christie a Tutti i colori del giallo; Fuorisalone da assaporare: gli eventi food, beverage e per i pet lovers; Via ai grandi eventi della Vallata. Tutti i colori della ’Festa dei Fiori’. Tutti i colori della Design week. Pienone per l’UzbekistanEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Elezioni Roma: tutti i colori della politica, gli errori dei candidatiIn politica come nella vita il colore è tutto. Racconta chi siamo e cosa vogliamo fare ma anche quanta attenzione chiediamo alle persone che ci guardano. Architetto, color designer per lavoro e per ... affaritaliani.it "Nessuno può essere perfettamente libero finché non sono liberi tutti; nessuno può essere perfettamente morale finché non sono tutti morali; nessuno può essere perfettamente felice finché non tutti sono felici". Herbert Spencer Filosofo inglese 27/4/1820 - 8/1 x.com Buongiorno a tutti … leggo spesso i vostri post Settimana prossima farò un giro per concessionari per cercare di cambiare macchina e mi vorrei orientare verso un modello elettrico. Vorrei sottoporvi un paio di domande basiche … anticipo che sono domande t - facebook.com facebook