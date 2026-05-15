Tuttofood 2026 | il gusto di Brindisi conquista Milano con Forno Soave
A Milano, durante l'evento tuttofood 2026, è stata presentata la nuova linea Forno Soave, un prodotto dell'azienda di Brindisi attiva dal 1935. La manifestazione ha visto protagonisti i prodotti di questa impresa, che ha deciso di rinnovarsi per adattarsi alle esigenze del mercato internazionale. La presentazione ha attirato l'attenzione su come un’azienda con una lunga storia possa innovare, offrendo prodotti che rispettano le tradizioni ma si rivolgono anche a un pubblico più ampio.
?? Punti chiave Come può un'azienda del 1935 trasformarsi per il mercato globale? Cosa nasconde la nuova linea Forno Soave presentata a Milano? Come si concilia la tradizione pugliese con i ritmi moderni? Perché il modello di Soavegel può influenzare l'export del Made in Italy??? In Breve Origini aziendali risalgono al 1935 con la produzione di pasta di Domenico Bianco. Linea Forno Soave include pasticciotto, salame al cioccolato e polpette salentine. Manifestazione Tuttofood si svolge . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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