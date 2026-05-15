Tuttofood 2026 | il gusto di Brindisi conquista Milano con Forno Soave

A Milano, durante l'evento tuttofood 2026, è stata presentata la nuova linea Forno Soave, un prodotto dell'azienda di Brindisi attiva dal 1935. La manifestazione ha visto protagonisti i prodotti di questa impresa, che ha deciso di rinnovarsi per adattarsi alle esigenze del mercato internazionale. La presentazione ha attirato l'attenzione su come un’azienda con una lunga storia possa innovare, offrendo prodotti che rispettano le tradizioni ma si rivolgono anche a un pubblico più ampio.

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