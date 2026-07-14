Lo Yacht Club de Monaco ha annunciato l’implementazione di diverse iniziative per promuovere la nautica sostenibile. Tra queste, sono stati installati pannelli solari, stazioni di ricarica per imbarcazioni elettriche e sistemi di recupero e riutilizzo dell’acqua. Queste misure fanno parte di un piano volto a ridurre l’impatto ambientale delle attività nautiche gestite dal club. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di realizzazione o sui costi di queste iniziative.

attraverso un ampio ventaglio di iniziative, dai pannelli solari alle stazioni di ricarica per imbarcazioni elettriche, fino ai sistemi di recupero e riutilizzo dell’acqua. “ La nautica è un ecosistema e, se si vuole avere una barca intelligente, bisogna avere anche un porto turistico intelligente. Se si possiede un’imbarcazione sostenibile, è necessario poterla ormeggiare in una marina altrettanto sostenibile. Non si tratta solo dello yacht: tutto l’ecosistema deve essere coerente, a partire dai cantieri navali, che stanno facendo grandi sforzi per realizzare strutture sempre più rispettose dell’ambiente. Lo stesso vale per le marine. Tutti questi elementi devono essere integrati nella progettazione dei porti turistici del futuro”, ha dichiarato Bernard d’Alessandri, segretario generale e direttore dello Yacht Club de Monaco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lo Yacht Club de Monaco accelera la transizione verso una nautica più sostenibile

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