Nautica lo Yacht Club de Monaco guida la transizione sostenibile
Lo Yacht Club de Monaco sta promuovendo una transizione sostenibile nel settore nautico attraverso iniziative come lo sviluppo del Sea Index, miglioramenti nelle strutture e il sostegno all’innovazione. L’obiettivo è coinvolgere l’intera industria per rendere lo yachting più responsabile e rispettoso dell’ambiente. La club nautico si impegna a favorire pratiche più sostenibili per le future generazioni, puntando su tecnologie e strategie che riducano l’impatto ambientale del settore.
Dallo sviluppo del Sea Index ai continui miglioramenti delle proprie strutture, fino al sostegno all’innovazione, lo Yacht Club de Monaco persegue un obiettivo: unire l’intera industria per costruire uno yachting più responsabile per le generazioni future. In occasione della Giornata mondiale degli oceani, lo YCM fa il punto sulle azioni intraprese nel corso dell’anno per sostenere la transizione ambientale nel settore dello yachting. Le iniziative del Club nascono dalla visione lungimirante del principe Alberto II di Monaco e dall’approccio ‘Monaco, Capital of Advanced Yachting’, con una certezza precisa: il futuro della nautica si costruisce solo con soluzioni concrete, misurabili e condivise da tutto il settore. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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