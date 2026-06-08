nautica lo yacht club de monaco guida la transizione sostenibile

Notizia in breve

Lo Yacht Club de Monaco sta promuovendo una transizione sostenibile nel settore nautico attraverso iniziative come lo sviluppo del Sea Index, miglioramenti nelle strutture e il sostegno all’innovazione. L’obiettivo è coinvolgere l’intera industria per rendere lo yachting più responsabile e rispettoso dell’ambiente. La club nautico si impegna a favorire pratiche più sostenibili per le future generazioni, puntando su tecnologie e strategie che riducano l’impatto ambientale del settore.