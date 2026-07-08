Alla Monaco Energy Boat Challenge, che si svolge dall'8 all'11 luglio, 54 squadre da 21 paesi si sono riunite allo Yacht Club de Monaco. La manifestazione, alla sua 13esima edizione, vede la presentazione delle più recenti innovazioni nelle tecnologie marine sostenibili. Tra i partecipanti ci sono team che mostrano soluzioni innovative per il settore nautico, con focus su tecnologie ecocompatibili e motori più efficienti.

La 13esima edizione della Monaco Energy Boat Challenge prende il via (8-11 luglio). Cinquantaquattro team provenienti da 21 Paesi si radunano allo Yacht Club de Monaco per presentare le più recenti innovazioni nelle tecnologie marine sostenibili. Organizzata dal Club con il sostegno della Fondazione Principe Alberto II di Monaco, UBS, BMW, SBM Offshore, Monaco City Hall, NatPower H ed ESA NanoTech, la Monaco Energy Boat Challenge si è affermata come una delle principali piattaforme internazionali dedicate all’innovazione nella propulsione pulita. Il programma si è aperto con il Job Forum, che ha messo in contatto studenti e neolaureati con importanti realtà dell’industria marittima, tra cui Safe Harbor, Oceanco, Ferretti Group, Azimut Benetti Group e Lüen. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Yacht Club de Monaco, al via la Monaco Energy Boat Challenge: 54 team in gara per la nautica del futuro

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