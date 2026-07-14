Un incendio ha colpito un edificio in via San Giorgio, a Prato, il primo luglio. Le finestre sono ancora spalancate e si notano pareti annerite, testimonianza del rogo che ha distrutto il primo piano. Dentro, si riferisce che fino a 15 persone vivono in un solo appartamento, in condizioni di sovraffollamento. La situazione è collegata a un contesto di caporalato abitativo, secondo quanto raccontato da alcuni residenti.

Prato, 14 luglio 2026 – L’edificio al civico 18 di Via San Giorgio ha le finestre spalancate. Al suo interno si intravedono ancora le pareti annerite, a testimonianza dell’incendio che ha devastato il primo piano della palazzina nella notte del primo luglio. Secondo alcune indiscrezioni, nell’appartamento che ha preso fuoco, per colpa di un sovraccarico di corrente, erano stipati dieci posti letto. Una forma di caporalato abitativo, dove il capetto di turno, che può essere il datore di lavoro o chi per lui, ammassa in uno spazio angusto i sottoposti, trattenendone la paga o richiedendo una sorta di “affitto“. Spesso chi si ritrova in queste situazione sono i migranti, più bisognosi di altri di un lavoro e di un tetto, seppur marcio, dove stare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Lo scenario del caporalato abitativo, i racconti che arrivano da Prato: “Viviamo in 15 in un appartamento”

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Si parla di: Abitazioni sovraffollate. In dieci nella casa a fuoco in via S. Giorgio. Rischi in tutto il centro.

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