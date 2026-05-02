Nuovi indizi suggeriscono che Goncalo Ramos potrebbe lasciare il PSG, con la Juventus che monitora la situazione. La dirigenza bianconera tiene sotto osservazione l’attaccante portoghese in uscita dal club parigino, anche se al momento non è considerato un obiettivo prioritario. La possibile partenza di Ramos dal PSG rimane una delle questioni più discusse tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

di Luca Fioretti Goncalo Ramos Juve, la dirigenza osserva con grande attenzione l’attaccante in uscita dal club parigino ma al momento non è la priorità. Il mercato estivo si preannuncia davvero ricco di incredibili colpi di scena internazionali. Secondo le autorevoli indiscrezioni rilanciate dall’esperto Fabrizio Romano, Goncalo Ramos potrebbe clamorosamente lasciare il Paris Saint-Germain durante la prossima sessione. Questa specifica eventualità rappresenta una possibilità concreta per il futuro: nonostante le continue voci, il centravanti resterà totalmente concentrato sull’aiutare l’attuale compagine fino al termine della stagione in corso.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Goncalo Ramos Juve, arrivano nuovi indizi sul futuro del portoghese: l’addio al PSG è una possibilità concreta. Lo scenario

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