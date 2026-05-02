Goncalo Ramos Juve arrivano nuovi indizi sul futuro del portoghese | l’addio al PSG è una possibilità concreta Lo scenario

Da juventusnews24.com 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi indizi suggeriscono che Goncalo Ramos potrebbe lasciare il PSG, con la Juventus che monitora la situazione. La dirigenza bianconera tiene sotto osservazione l’attaccante portoghese in uscita dal club parigino, anche se al momento non è considerato un obiettivo prioritario. La possibile partenza di Ramos dal PSG rimane una delle questioni più discusse tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

di Luca Fioretti Goncalo Ramos Juve, la dirigenza osserva con grande attenzione l’attaccante in uscita dal club parigino ma al momento non è la priorità. Il mercato estivo  si preannuncia davvero ricco di incredibili colpi di scena internazionali. Secondo le  autorevoli indiscrezioni  rilanciate dall’esperto Fabrizio Romano,   Goncalo Ramos  potrebbe clamorosamente lasciare il  Paris Saint-Germain  durante la prossima sessione. Questa specifica eventualità rappresenta  una possibilità concreta  per il futuro: nonostante le continue voci, il centravanti resterà totalmente concentrato sull’aiutare l’attuale compagine fino al termine della stagione in corso.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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