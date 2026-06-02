L’uscita di Sinner ha cambiato lo scenario nel tennis maschile, secondo un esperto. Si prevede che, a partire da Wimbledon, si tornerà a un duopolio tra i due principali tennisti. Intanto, il Roland Garros 2026 si avvicina alla sua fase decisiva, con l’Italia che si sta affermando come protagonista importante nel torneo.

Il Roland Garros 2026 sta entrando sempre più nella sua fase più calda e l’Italia lo sta facendo da grandissima protagonista. Dopo tre match spettacolari, infatti, i nostri Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno strappato il pass per i quarti di finale con un derby tra gli ultimi due che ci assicura anche quest’anno almeno un rappresentante in semifinale. Di questo e molto altro ancora si è parlato nella puntata odierna di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, inizia dalla celebrazione del “Re della notte parigina “ Matteo Arnaldi, capace di vincere 6-4 al quinto... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Ambesi: “L’uscita di Sinner ha mutato lo scenario. Credo che da Wimbledon si tornerà al duopolio”

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