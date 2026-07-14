Un nuovo regolamento europeo obbliga le piattaforme private a controllare e segnalare reati tra i 452 milioni di utenti. La legge prevede che i controllori siano responsabili di monitorare contenuti sospetti, ma non sono previste garanzie su chi vigilerebbe sui controllori stessi. La normativa è stata criticata come un passo verso un sistema autoritario, considerato più restrittivo rispetto a regimi storici come il fascismo o il comunismo.

Il nostro è un sistema autoritario che a confronto il fascismo di Mussolini, il comunismo di Stalin o qualsiasi altro sistema autoritario erano fiorellini. Per giunta riesce a manipolare le personalità dei propri sudditi. Da oggi tutto ciò che fate con un dispositivo elettronico, su whatsApp, messenger, mail o qualsiasi altro sistema digitale permetta uno scambio, verrà controllato dalle imprese private proprietarie che dovranno segnalare gli eventuali reati alle autorità. Qualche giorno fa, senza che l’opinione pubblica ne comprendesse la portata, l'Unione Europea ha attivato Chat Control 1.0, la normativa che consente alle piattaforme digitali di effettuare scansioni volontarie delle comunicazioni degli utenti, per segnalare la potenziale diffusione di materiale pedo-pornografico. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Lo scandalo Chat control, 452 milioni di europei verranno controllate per legge dalle piattaforme private, dovranno segnalare reati: ma chi controlla i controllori? Il sistema autoritario è servito

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