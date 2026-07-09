Il Parlamento europeo voterà oggi per la terza volta sulla legge Chat Control 1.0, che prevede la rimozione della privacy dalle chat. La proposta mira a consentire la scansione automatica dei messaggi per individuare contenuti illegali. La normativa è stata respinta due volte in passato. La legge interessa le piattaforme di messaggistica e potrebbe influenzare le modalità di controllo dei contenuti digitali.

Oggi 9 luglio il Parlamento europeo dovrà votare per la terza volta una legge che ha già respinto, la deroga alla normativa sulla privacy digitale, più comunemente chiamata Chat Control 1.0. Si tratta di una norma pensata per cercare i contenuti espliciti che coinvolgono minori, ma che viene criticata perché permetterebbe alle piattaforme e ai provider di leggere tutte le conversazioni degli utenti. La proposta era stata abbandonata e si era evoluta in Chat Control 2.0, che obbligherebbe le società tecnologiche a monitorare ogni scambio privato tra i propri utenti, quando Chat Control 1.0 semplicemente lo permette. La storia di Chat Control.... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Chat Control 1.0 al voto al Parlamento Ue, cos’è la legge che rimuove la privacy dalle chat

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Chat Control torna in discussione in parlamento!

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