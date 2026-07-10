Pronto chi spia? L’europarlamento proroga il chat control Fidanza | No alla sorveglianza di massa

Da secoloditalia.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Parlamento europeo ha approvato la proroga fino al 3 aprile 2028 del sistema di sorveglianza digitale chiamato Chat Control. Questo sistema permette alle piattaforme di scansionare messaggi, immagini e file condivisi dagli utenti per individuare materiale pedopornografico e casi di adescamento online. La decisione ha suscitato critiche, con alcuni esponenti che si sono opposti alla sorveglianza di massa.

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Il Parlamento europeo ha deciso di prorogare fino al 3 aprile 2028 il controverso Chat Control, il sistema che consente alle grandi piattaforme digitali di individuare volontariamente materiale pedopornografico e casi di adescamento online attraverso la scansione di messaggi, immagini e file condivisi dagli utenti. Il provvedimento è stato approvato con 314 voti favorevoli, 276 contrari e 17 astensioni, ma il voto ha immediatamente riacceso lo scontro politico sul rapporto tra sicurezza e tutela della privacy. Fidanza: «La sicurezza non giustifica la sorveglianza di massa» Tra i più critici c’è Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d’Italia-ECR al Parlamento europeo, che ha votato contro la proroga. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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