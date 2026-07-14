lo attirano con una scusa e lo aggrediscono in 20 ragazzino pestato al parco

Un ragazzino è stato aggredito in un parco pubblico da circa venti coetanei. Secondo le prime informazioni, il gruppo ha attirato la vittima con una scusa prima di aggredirlo. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio e sono in corso le verifiche delle forze dell'ordine. Nessuna altra dettaglio sulla dinamica o sulle eventuali motivazioni. La scena è stata segnalata da testimoni presenti nell'area.

Bologna, 14 luglio 2026 – Ragazzino attirato con una scusa e aggredito da un gruppo di coetanei: il pestaggio sarebbe avvenuto in un parco pubblico. I responsabili dell’aggressione sarebbero una ventina di minorenni. Sono stati segnalati a piede libero all’Autorità giudiziaria competente dai carabinieri di Altedo per le seguenti ipotesi di reato commesse a vario titolo: lesione personale aggravata in concorso e violenza privata aggravata in concorso. Il ragazzino era riuscito ad allontanarsi. Il ragazzino vittima dell’aggressione era riuscito ad allontanarsi e a chiedere aiuto ai genitori. Ferito e dolorante, era andato in ospedale, per... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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