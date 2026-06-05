Due minori sono stati posti agli arresti domiciliari per aver rapinato un giovane nel parco Chico Mendez a Perugia. La rapina è avvenuta con un'aggressione, durante la quale il giovane è stato colpito al volto. La polizia ha identificato i responsabili dopo aver raccolto le testimonianze e le prove sul luogo dell’evento. La vittima ha riportato lesioni e ha ricevuto cure mediche. La rapina è avvenuta nelle vicinanze di un'area frequentata da giovani e famiglie.

Due minori sono stati sottoposti alla misura cautelare della permanenza domiciliare per il reato di rapina aggravata, commessa ai danni di un giovane lo scorso febbraio nei pressi del parco Chico Mendez. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale per i Minorenni di Perugia dopo le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura per i Minorenni. Le indagini della Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine il pomeriggio del 27 febbraio scorso, quando due minori, insieme ad altri due complici ancora in corso di identificazione, hanno avvicinato la vittima nei pressi del parco Chico Mendez. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Perugia, violenta rapina al parco Chico Mendez: aggrediscono un giovane e lo colpiscono al volto per derubarlo

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