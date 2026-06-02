Cane azzanna ragazzino di 12 anni al parco e lo ferisce a un braccio | paura a Ciampino

Un cane di razza lupo cecoslovacco ha azzannato un ragazzino di 12 anni al parco di Ciampino, ferendolo a un braccio. L’incidente è avvenuto mentre il bambino si trovava nell’area verde. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato le prime cure al ragazzo. Il ragazzino è stato trasportato in ospedale per le medicazioni, ma le sue condizioni non sono state rese note.

Paura a Ciampino dove un cane, un lupo cecoslovacco, si è scagliato contro un ragazzino di 12 anni e lo ha azzannato: ferito a un braccio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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