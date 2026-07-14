La semifinale tra Francia e Spagna rappresenta il secondo confronto tra le due nazionali ai Mondiali, a vent’anni dal 3-1 della Francia di Zidane contro la Spagna negli ottavi del 2006. La partita si svolge in un momento di grande attesa e si preannuncia come un match cruciale, con l’attenzione rivolta anche a Yamal, considerato protagonista. La sfida si svolge in un contesto di grande interesse calcistico internazionale.

Una semifinale così è forse quella che più speravamo di vedere. Francia-Spagna sarà il secondo incrocio tra le due Nazionali nella storia dei Mondiali, vent'anni dopo quel 3-1 con cui la Francia di Zidane eliminò la Spagna agli ottavi di Germania 2006, quelli dell’Italia Campione del Mondo. Oggi i Bleus di Deschamps inseguono la terza finale consecutiva, trascinati da un Kylian Mbappé già a quota otto reti nel torneo, mentre le Furie Rosse vogliono tornarci per la prima volta dal 2010 puntando su una difesa quasi impenetrabile. Che partita sarà e chi andrà in finale? Lo abbiamo chiesto a Fernando Llorente, Campione del Mondo nel 2010 e d'Europa nel 2012 con la Spagna, oltre che d’Italia per tre volte consecutive con la Juventus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Llorente: "Occhio Francia, sarà la partita di Yamal: ma la Spagna stia attenta a...”

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