Llorente | Occhio Francia sarà la partita di Yamal | ma la Spagna stia attenta a

Da gazzetta.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La semifinale tra Francia e Spagna rappresenta il secondo confronto tra le due nazionali ai Mondiali, a vent’anni dal 3-1 della Francia di Zidane contro la Spagna negli ottavi del 2006. La partita si svolge in un momento di grande attesa e si preannuncia come un match cruciale, con l’attenzione rivolta anche a Yamal, considerato protagonista. La sfida si svolge in un contesto di grande interesse calcistico internazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una semifinale così è forse quella che più speravamo di vedere. Francia-Spagna sarà il secondo incrocio tra le due Nazionali nella storia dei Mondiali, vent'anni dopo quel 3-1 con cui la Francia di Zidane eliminò la Spagna agli ottavi di Germania 2006, quelli dell’Italia Campione del Mondo. Oggi i Bleus di Deschamps inseguono la terza finale consecutiva, trascinati da un Kylian Mbappé già a quota otto reti nel torneo, mentre le Furie Rosse vogliono tornarci per la prima volta dal 2010 puntando su una difesa quasi impenetrabile. Che partita sarà e chi andrà in finale? Lo abbiamo chiesto a Fernando Llorente, Campione del Mondo nel 2010 e d'Europa nel 2012 con la Spagna, oltre che d’Italia per tre volte consecutive con la Juventus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

llorente occhio francia sar224 la partita di yamal ma la spagna stia attenta a
© Gazzetta.it - Llorente: "Occhio Francia, sarà la partita di Yamal: ma la Spagna stia attenta a...”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Stramaccioni: "Non sarà solo Mbappé contro Yamal: ecco dove si deciderà Francia-Spagna"Nella semifinale tra Francia e Spagna, le due squadre si affrontano in un match che vede le prime quattro nel ranking mondiale.

Mondiali 2026, Francia-Spagna: Mbappé sfida Yamal per la finale, Bleus favoriti su Sisal.it ma la Roja cerca la terza vittoria consecutivaKylian Mbappé sfida Yamal per la finale dei Mondiali 2026 tra Francia e Spagna, con i Bleus favoriti secondo Sisal.

Argomenti più discussi: Casagrande: Ancelotti mette pace al Brasile. La Francia fa la rivoluzione. Haaland? Uno così...; Ottavi Mondiali 2026, Argentina-Egitto: formazioni, orario e dove vederla in tv e diretta streaming; Il Marocco può vincere il Mondiale? Le ragioni del sì e quelle del no; Mondiale, subito gli ottavi: via con Canada-Marocco. Tutti gli orari delle sfide e il tabellone.

occhio francia llorente occhio francia saràLlorente: Occhio Francia, sarà la partita di Yamal: ma la Spagna stia attenta a...L'ex Juve, campione del Mondo 2010 con la nazionale iberica: La chiave sarà non concedere spazi a Mbappé e alle ripartenze dei Bleus. La finale? Dico Spagna-Argentina ... gazzetta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web