LIVE Tour de France | alle 13.25 via alla 10ª tappa da Aurillac a Le Lioran si torna in montagna

Notizia in breve

Alle 13.25 parte la decima tappa del Tour de France, da Aurillac a Le Lioran, con arrivo in montagna. La tappa presenta un percorso con vari tratti in salita. Attualmente in testa alla classifica generale c’è un ciclista con un tempo di 32 ore, 17 minuti e 4 secondi, seguito da un altro a 2 minuti e 42 secondi di distanza e un terzo a 3 minuti e 27 secondi. La competizione prosegue con la corsa in montagna.