LIVE Tour de France | alle 13.25 via alla 10ª tappa da Aurillac a Le Lioran si torna in montagna
Alle 13.25 parte la decima tappa del Tour de France, da Aurillac a Le Lioran, con arrivo in montagna. La tappa presenta un percorso con vari tratti in salita. Attualmente in testa alla classifica generale c’è un ciclista con un tempo di 32 ore, 17 minuti e 4 secondi, seguito da un altro a 2 minuti e 42 secondi di distanza e un terzo a 3 minuti e 27 secondi. La competizione prosegue con la corsa in montagna.
Questa l'altimetria della decima tappa.? La classifica generale: 1. Pogacar 32h17'04"; 2 Vingegaard a 2'42"; 3. Del Toro a 3'27"; 4. Evenepoel a 3'30"; 5. Ayuso a 3'34"; 6. Seixas a 3'55; 15. Piganzoli a 10'46". Il Tour de France, che si concluderà domenica 26 luglio a Parigi sui Campi Elisi. Domani l'undicesima tappa da Vichy a Nevers. La tappa sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro sui canali Rai, tra Rai 2 e RaiSport, ma anche sui canali Eurosport. Il Tour si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay, HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Tour de France: Pogaar & Vingegaard Trade Yellow! | The Gruppetto
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