Oggi si è disputata la sesta tappa del Tour de France 2026, lunga 186 km da Pau a Gavarnie-Gèdre. Sul percorso, il primo duello tra i ciclisti Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard si è svolto sul Tourmalet, una delle montagne più iconiche del giro. La tappa è stata seguita in diretta, con aggiornamenti sulla classifica generale e sui movimenti dei principali favoriti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 Buongiorno e bentrovati amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della sesta tappa del Tour de France 2026, con partenza da Pau e arrivo a Gavarnie-Gèdre, per un totale di 186 km. Frazione con i Pirenei assoluti protagonisti, dove assisteremo alla prima vera e propria battaglia tra gli uomini di classifica. Il norvegese Torstein Traen (Uno-X Mobility) è il leader della classifica generale e il suo obiettivo sarà quello di restare in maglia gialla nonostante un percorso che presenta ben cinque GPM, tra cui il Col d’Aspin e il Col du Tourmalet.... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: primo duello Pogacar-Vingegaard sul mitico Tourmalet!

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Tour de France 2026: Tappa 6 | Chi può fermare Pogaar Percorso e favoriti

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